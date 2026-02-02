Le venglustat de Sanofi a atteint tous les critères d'évaluation principaux dans une étude de phase 3

Sanofi SA SASY.PA :

* LE VENGLUSTAT DE SANOFI A ATTEINT TOUS LES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX DANS UNE ÉTUDE DE PHASE 3 SUR LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 3

* SANOFI PROCÈDERA À DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES À L'ÉCHELLE MONDIALE POUR LA MG3

(Rédaction de Gdansk)