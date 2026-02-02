 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le venglustat de Sanofi a atteint tous les critères d'évaluation principaux dans une étude de phase 3
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 07:03

Sanofi SA SASY.PA :

* LE VENGLUSTAT DE SANOFI A ATTEINT TOUS LES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX DANS UNE ÉTUDE DE PHASE 3 SUR LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 3

* SANOFI PROCÈDERA À DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES À L'ÉCHELLE MONDIALE POUR LA MG3

Texte original nGNEqWBTb Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
79,200 EUR Euronext Paris +2,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank