Le Venezuela révoque les droits de vol de six compagnies aériennes alors que les tensions avec les États-Unis s'intensifient
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation d'Iberia, de TAP, d'Avianca, de Latam Colombia, de Turkish Airlines et de Gol

*

La révocation fait suite à l'avertissement des États-Unis concernant une "situation potentiellement dangereuse" dans l'espace aérien vénézuélien

*

Iberia et Avianca ont exprimé leur intention de reprendre les vols dans des conditions sûres

(Ajout du contexte migratoire au paragraphe 3, des réactions d'Avianca et du Portugal aux paragraphes 14-15)

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays à la suite d'un avertissement de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis.

L'autorité de l'aviation civile a révoqué mercredi en fin de journée les permis d'Iberia, de TAP, d'Avianca, de Latam

LTM.SN Colombia, de Turkish Airlines THYAO.IS et de Gol

GOLL54.SA , ce qui réduit encore la connectivité avec le pays sud-américain et concrétise les menaces de révocation formulées plus tôt dans la semaine.

La Colombie, le Brésil et l'Espagne, dont les compagnies aériennes sont affectées par la décision, font partie des pays où la population vénézuélienne est la plus importante.

ESCALADE DES TENSIONS ENTRE LE VENEZUELA ET LES ETATS-UNIS

Dans un communiqué, Caracas a déclaré que les transporteurs avaient "rejoint les actions de terrorisme d'État promues par les États-Unis" en interrompant "unilatéralement" les vols commerciaux.

La semaine dernière, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a mis en garde les principales compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lorsqu'elles survolent le Venezuela en raison d'une "aggravation des conditions de sécurité et d'une activité militaire accrue à l'intérieur ou autour" du pays.

Caracas a déclaré que la FAA n'avait aucune compétence sur son espace aérien.

L'armée américaine déploie des forces dans les Caraïbes depuis des mois, dans un contexte de détérioration des relations avec le Venezuela, afin de lutter contre ce qu'elle considère comme le rôle du président Nicolas Maduro dans l'approvisionnement en drogues illégales qui ont tué des Américains.

Nicolas Maduro a nié ces accusations et affirme que le président américain Donald Trump cherche à l'évincer.

Dans un communiqué publié lundi, l'Association internationale du transport aérien a déclaré que les autorités vénézuéliennes avaient donné aux compagnies aériennes internationales un délai de 48 heures pour reprendre leurs vols, sous peine de perdre leur droit de desservir le pays.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES RÉAGISSENT

Ces derniers jours, plusieurs compagnies aériennes internationales ont annulé les vols à destination du Venezuela, ignorant le délai fixé par Caracas.

Iberia a déclaré qu'elle souhaitait reprendre ses vols vers le Venezuela dès que toutes les conditions de sécurité seraient réunies.

Avianca a annoncé son intention de reprogrammer les vols annulés vers Caracas pour le 5 décembre dans un communiqué publié mercredi. La compagnie a refusé de commenter les restrictions imposées par le Venezuela.

Le ministre portugais des affaires étrangères, Paulo Rangel, a qualifié de "totalement disproportionnée" la décision du Venezuela de révoquer les droits d'exploitation des compagnies aériennes. Il a déclaré que le pays européen - siège de la compagnie TAP - avait tenté, par l'intermédiaire de son ambassade à Caracas, de persuader les autorités vénézuéliennes de rétablir les droits d'exploitation.

Air Europa et Plus Ultra ont suspendu leurs vols mais n'ont pas vu leurs permis révoqués.

La compagnie aérienne internationale Copa CPA.N et son unité Wingo continuent d'opérer au Venezuela, de même que les compagnies aériennes nationales desservant la Colombie, le Panama et Curaçao.

