Le vaccin contre le zona de Dynavax présente une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin de GSK dans une étude
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 5 et les détails au paragraphe 7)

Dynavax Technologies DVAX.O a déclaré jeudi que son vaccin expérimental contre le zona a généré une réponse immunitaire similaire à celle du Shingrix de GSK

GSK.L , tout en présentant un meilleur profil d'innocuité, dans le cadre d'une étude précoce à intermédiaire.

Les actions de Dynavax ont augmenté de près de 6 % pour atteindre 11,02 dollars dans la matinée.

Le zona est une infection virale caractérisée par des éruptions cutanées douloureuses qui peuvent entraîner des complications graves telles que des douleurs nerveuses à long terme et une perte de vision.

La maladie est causée par le virus varicelle-zona, qui est également à l'origine de la varicelle, et touche environ un million d'Américains chaque année, selon les données du gouvernement.

Selon Jonathan Miller, analyste chez Evercore ISI, les données ont "plus que répondu aux attentes" en ce qui concerne la poursuite du développement du vaccin, ajoutant que le bénéfice en termes de sécurité "semble tout à fait significatif".

Dynavax a testé deux variantes de son vaccin candidat, le Z-1018, dans le cadre de l'essai mené auprès de 92 personnes âgées de 50 à 69 ans. Tous les sujets auxquels on a injecté l'une ou l'autre des variantes du vaccin ont présenté une réponse immunitaire similaire à celle des sujets ayant reçu le Shingrix, un mois après la deuxième dose.

Tous les participants ayant reçu le Z-1018 ont présenté une réponse anticorps mesurable, contre 96,9 % des participants ayant reçu le Shingrix, a indiqué Dynavax.

Par ailleurs, 12,5 % des personnes ayant reçu l'injection du candidat expérimental ont eu des réactions post-injection telles que des gonflements et des rougeurs, ce qui est inférieur aux 52,6 % de personnes ayant reçu la piqûre de GSK. Aucun problème de sécurité n'a été identifié dans l'étude, a déclaré la société.

L'innocuité et la tolérabilité des vaccins peuvent influencer les préférences des personnes en bonne santé.

GSK n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters sur les données de l'essai comparatif.

Dynavax a déclaré qu'elle prévoyait de commencer la deuxième partie de l'essai avec l'une des doses d'ici le second semestre de l'année chez les adultes âgés de 70 ans et plus.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le mois dernier une version en seringue préremplie du Shingrix de GSK.

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
11,0150 USD NASDAQ +5,71%
GSK
1 491,750 GBX LSE +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

