Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le typhon Haishen se déplace vers la Corée du Sud Reuters • 07/09/2020 à 03:23









SEOUL/TOKYO, 7 septembre (Reuters) - La Corée du Sud se prépare lundi à l'arrivée du typhon Haishen après que des pluies torrentielles et des vents violents se sont abattus dimanche sur le sud du Japon. La tempête, avec des rafales de vents allant jusqu'à 144 km/h, se dirige vers Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, selon l'agence météorologique coréenne. Les vents violents ont déjà privé près de 5.000 foyers d'électricité dans le sud de la péninsule coréenne. Haishen succède au typhon Maysak, qui a balayé jeudi la péninsule coréenne, faisant au moins deux morts. (Sangmi Cha à Séoul et Sakura Murakami à Tokyo; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.