Le tueur de Conflans avait envoyé un SMS au parent d'élève - source

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Le réfugié d'origine tchétchène qui a décapité Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine avait envoyé un SMS au père d'élève qui s'était plaint du cours du professeur d'histoire-géographie sur la liberté d'expression, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête. Samuel Paty, qui était âgé de 47 ans, était professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne dans cette ville des Yvelines, au nord-ouest de Paris. Il a été assassiné quelques jours après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. (Bureau de Paris)

