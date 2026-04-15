Le TSX atteint son plus haut niveau en six semaines grâce à l'optimisme du Moyen-Orient

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* Le TSX termine en hausse de 0,2 % à 34 155,99

* Affiche son plus haut niveau de clôture depuis le 2 mars

* Le secteur de la technologie ajoute 3,6 %

* BRP chute de 35,4 % après avoir suspendu ses prévisions

(Mises à jour jusqu'à la fermeture des marchés) par Tharuniyaa Lakshmi et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a atteint son plus haut niveau en six semaines mercredi, les investisseurs évaluant les perspectives de résolution du conflit au Moyen-Orient, mais les baisses des actions des secteurs de l'énergie et des mines de métaux ont contribué à limiter les gains.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 53,63 points, soit 0,2%, à 34 155,99, marquant son plus haut niveau de clôture depuis le 2 mars, lorsque l'indice a affiché un record. Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre qu'il a déclenchée avec Israël contre l'Iran était presque terminée , alors que le chef de l'armée du médiateur pakistanais est arrivé à Téhéran pour tenter d'empêcher une reprise du conflit.

"Les marchés s'inspirent des développements autour de l'Iran... mais l'exposition du Canada fortement liée au pétrole signifie que les prix du brut plus faibles limitent la portée du rebond", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 3,6 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify SHOP.TO ayant augmenté de 8,1 %.

Le secteur financier .SPTTFS , fortement pondéré, a terminé en hausse de 0,9 %.

Quatre des dix principaux secteurs ont perdu du terrain, dont celui de l'énergie .SPTTEN , qui a baissé de 0,5%.

Le prix du pétrole CLc1 , l'une des principales exportations du Canada, a augmenté de 1 cent à 91,29 $ le baril, mais s'est négocié bien en deçà des sommets atteints au cours des dernières semaines.

Le groupe des matériaux, qui comprend les actions des mines de métaux, a chuté de 1,8 % en raison de la baisse du prix de l'or XAU= .

Les actions de BRP DOO.TO ont chuté de 35,4 %. L'entreprise de produits de sports motorisés a suspendu ses prévisions à la suite d'une récente modification des tarifs douaniers sectoriels américains.

La baisse de BRP a pesé sur le secteur de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD , qui a chuté de 2 %.