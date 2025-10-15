Le tribunal prolonge la procédure de redressement judiciaire de Carmat
15/10/2025
Carmat fait savoir que le Tribunal des activités économiques de Versailles a reporté au 25 novembre 2025 l'examen de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation. Le redressement se poursuit donc pour l'instant. Les candidats à la reprise ou à l'investissement disposent jusqu'au 3 novembre 2025 pour soumettre de nouvelles offres. À ce jour, aucune garantie n'existe quant à leur dépôt ou leur validation. En l'absence d'offre retenue, la société serait très probablement liquidée, entraînant la perte quasi totale pour les actionnaires et une perte significative pour les créanciers. Carmat indique que, même en cas de poursuite d'activité via une nouvelle entité, les actionnaires actuels devraient perdre la totalité de leur investissement. Dans l'attente, la société limite ses dépenses et concentre ses ressources sur le support des patients équipés du coeur artificiel Aeson.
Le titre reste suspendu.
