 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 040,79
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le tribunal de l'UE réduit l'amende antitrust infligée à Intel
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La deuxième plus haute juridiction européenne a rejeté mercredi le recours du fabricant de puces américain Intel INTC.O contre une amende antitrust de 376 millions d'euros ($438 millions) imposée il y a deux ans pour avoir contrecarré ses rivaux, mais a réduit l'amende de 140 millions d'euros.

"Un montant de 237 105 540 euros reflète mieux la gravité et la durée de l'infraction en cause", a déclaré le Tribunal de première instance basé à Luxembourg.

La Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de concurrence de l'UE, a infligé l'amende en 2023 après que le tribunal a rejeté sa sanction précédente de 1,06 milliard d'euros imposée en 2009 pour avoir bloqué Advanced Micro Devices AMD.O .

L'affaire est T-1129/23 Intel Corporation contre Commission.

($1 = 0,8593 euros)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,5500 USD NASDAQ +0,20%
INTEL
40,5000 USD NASDAQ +0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank