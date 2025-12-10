Le tribunal de l'UE réduit l'amende antitrust infligée à Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La deuxième plus haute juridiction européenne a rejeté mercredi le recours du fabricant de puces américain Intel INTC.O contre une amende antitrust de 376 millions d'euros ($438 millions) imposée il y a deux ans pour avoir contrecarré ses rivaux, mais a réduit l'amende de 140 millions d'euros.

"Un montant de 237 105 540 euros reflète mieux la gravité et la durée de l'infraction en cause", a déclaré le Tribunal de première instance basé à Luxembourg.

La Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de concurrence de l'UE, a infligé l'amende en 2023 après que le tribunal a rejeté sa sanction précédente de 1,06 milliard d'euros imposée en 2009 pour avoir bloqué Advanced Micro Devices AMD.O .

L'affaire est T-1129/23 Intel Corporation contre Commission.

($1 = 0,8593 euros)