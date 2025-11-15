Le tribunal américain du commerce va examiner la nouvelle interdiction d'importation de l'Apple Watch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Masimo au paragraphe 5) par Blake Brittain

La Commission américaine du commerce international a décidé vendredi de tenir une nouvelle procédure pour déterminer si les importations des Apple Watches actualisées d'Apple AAPL.O devraient être interdites dans le cadre d'un litige sur les brevets avec la société de technologie de surveillance médicale Masimo MASI.O .

L'ITC a déclaré dans une ordonnance qu'elle enquêterait pour savoir si les Apple Watches qui ont été redessinées pour contourner une précédente interdiction d'importation émise par la Commission violent toujours les brevets de Masimo couvrant la technologie de mesure de l'oxygène dans le sang.

La Commission s'est fixé pour objectif d'achever l'enquête dans un délai de six mois.

Apple a déclaré que l'affaire était une tentative infondée de bloquer la fonction de mesure de l'oxygène dans le sang de ses smartwatches et que Masimo avait copié le design de sa montre pour déposer la plainte.

Plus tard dans la journée de vendredi, Masimo a publié un communiqué indiquant que la société était "satisfaite de l'issue" du verdict du jury américain, qui lui a accordé 634 millions de dollars de dommages et intérêts.

APPLE ET MASIMO S'AFFRONTENT SUR PLUSIEURS FRONTS

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une lutte contentieuse sur plusieurs fronts entre Apple et Masimo, une société de technologie de surveillance médicale basée à Irvine, en Californie, qui a accusé l'entreprise technologique de recruter ses employés pour leur voler ses innovations en matière d'oxymétrie de pouls.

La Commission a bloqué les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en 2023 après avoir constaté que les brevets de Masimo avaient été violés. Apple a retiré la technologie de lecture de l'oxygène sanguin de ses montres pour éviter l'interdiction, mais a réintroduit une version mise à jour de la technologie en août avec l'approbation des douanes et de la protection des frontières américaines.

Masimo a intenté un procès à Customs au sujet de cette autorisation, tandis qu'Apple a contesté séparément l'interdiction de l'ITC auprès d'une cour d'appel fédérale.

Masimo a également poursuivi Apple devant le tribunal fédéral de Californie pour violation de brevet et vol de secret commercial. Un jury de Santa Ana examine actuellement les allégations de Masimo selon lesquelles Apple doit jusqu'à 749 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint un brevet de Masimo.

Un juge californien a déclaré l'annulation du procès dans l'affaire du secret commercial de Masimo contre Apple en 2023, après que le jury ne soit pas parvenu à un verdict unanime. L'année dernière, Apple a obtenu un verdict minimal de 250 $ contre Masimo au Delaware dans le cadre d'un contre-procès portant sur des allégations selon lesquelles les smartwatches de Masimo enfreindraient deux brevets de conception d'Apple.