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Le Trésor désigne BNY comme agent financier pour le programme des comptes Trump
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires de BNY, Robinhood)

La Bank of New York Mellon Corporation BK.N a été choisie comme agent financier du gouvernement américain pour soutenir la mise en œuvre du nouveau programme Trump Accounts , a déclaré lundi le Département du Trésor américain.

BNY aidera à développer l'application Trump Accounts dans le cadre du processus et gérera les comptes initiaux, a déclaré le Trésor. Robinhood HOOD.O servira de courtier et d'administrateur initial des comptes.

Le directeur général de BNY, Robin Vince, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise était "honorée" d'avoir été choisie et qu'elle visait à donner à davantage d'enfants une sécurité financière à long terme.

"Notre tâche est claire: fournir à la prochaine génération d'Américains une plateforme intuitive de classe mondiale pour démarrer leur avenir financier", a déclaré Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, dans un communiqué.

Les comptes Trump sont les comptes d'investissement soutenus par le gouvernement pour les nouveaux-nés aux États-Unis, introduits par le président américain Donald Trump en janvier. Le Trésor a déclaré qu'il déposerait 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028, avec quelque 25 millions de familles estimées être éligibles.

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BANK OF NY MELLON
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ROBINHOOD MARKETS
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