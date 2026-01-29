Le Trésor américain estime que la récente faiblesse du won coréen n'est pas conforme aux fondamentaux

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2) par Cynthia Kim

Le Trésor américain a déclaré que la récente dépréciation du won sud-coréen n'était pas conforme aux solides fondamentaux économiques du pays asiatique, dans une évaluation qui faisait partie d'un rapport semestriel sur les devises .

"Les pressions de dépréciation sur le won ont été aiguës au quatrième trimestre 2024 alors que la banque centrale a réduit son taux directeur en novembre et au début de l'instabilité politique intérieure", indique le rapport publié jeudi. "Le won s'est encore déprécié à la fin de 2025, ce qui n'était pas conforme aux solides fondamentaux économiques de la Corée."

La rare évaluation américaine du niveau dollar-won est intervenue après que les autorités sud-coréennes ont mis en place, en décembre, des mesures visant à soutenir la monnaie alors qu'elle s'effondrait vers le niveau psychologiquement important de 1 500 pour un dollar.

La monnaie a été sous la pression de l'achat d'actions étrangères par les investisseurs nationaux et des préoccupations concernant les investissements américains supplémentaires, qui faisaient partie d'un accord commercial avec l'administration du président Donald Trump .

Le won a clôturé à 1 434,0 pour un dollar jeudi, rebondissant ces derniers jours après qu'une réponse conjointe entre le Japon et les États-Unis a contribué à renforcer le yen.

Dans son dernier rapport semestriel sur les devises, le Trésor a déclaré qu'aucun partenaire commercial majeur n'a rempli les trois critères pour une analyse approfondie des pratiques monétaires au cours du dernier semestre 2024 et des six premiers mois de 2025. La Corée du Sud est restée sur une "liste de surveillance" méritant une attention particulière, mais n'a pas été accusée de manipulation de devises.