Le transporteur automobile Wallenius Wilhelmsen met en garde les constructeurs automobiles contre l'augmentation des frais portuaires aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur général et d'un historique)

Les constructeurs automobiles qui transportent leurs voitures vers les Etats-Unis pourraient avoir à supporter des coûts supplémentaires de 200 à 300 dollars par véhicule, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général du transporteur Wallenius Wilhelmsen

WAWI.OL , qui cherche à répercuter sur ses clients les nouvelles taxes portuaires américaines.

Des droits portuaires américains plus élevés que prévu sur les navires construits à l'étranger sont entrés en vigueur à la mi-octobre dans le cadre d'un conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Cela a incité Wallenius Wilhelmsen, qui exploite des transporteurs "roll-on/roll-off" qui expédient des voitures et des machines lourdes dans le monde entier, à retirer ses perspectives financières.

"Il est clair que cette facture est un coût supplémentaire qui nous a été imposé et que nous devons répercuter sur nos clients", a déclaré Lasse Kristoffersen, directeur général de l'entreprise.

Un accord conclu fin octobre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping a accordé un sursis de 12 mois sur les frais de rétorsion imposés sur les navires de part et d'autre, retardant les changements qui pourraient coûter des millions de dollars aux compagnies maritimes et perturber les calendriers des navires.

Mais Wallenius a déclaré mercredi qu'il n'était toujours pas clair si la suspension couvrait les frais portuaires pour les transporteurs rouliers, et a averti que son exposition totale aux coûts pour le quatrième trimestre pourrait atteindre environ 100 millions de dollars avant les mesures d'atténuation et le dédommagement des clients.