Le traitement du cancer du sang d'Incyte atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée

Incyte INCY.O a déclaré lundi que sa thérapie combinée expérimentaleaidait les patients à vivre plus longtemps sans que leur maladie ne s'aggrave dans une étude de stade avancé sur un type de cancer du sang, ce qui a fait grimper son action d'environ 3 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

L'essai a testé l'ajout du tafasitamab et du lénalidomide au R-CHOP, un régime de chimiothérapie standard, chez environ 900 adultes nouvellement diagnostiqués avec un lymphome diffus à grandes cellules B, ou DLBCL, une forme agressive de cancer.

Ce traitement est étudié en tant que thérapie initiale pour les patients à haut risque atteints de cette maladie.

L'étude a atteint son objectif principal, à savoir la survie sans progression, en montrant que les patients traités par l'association thérapeutique vivaient plus longtemps sans que leur maladie ne s'aggrave, par rapport au traitement standard seul.

Le DLBCL est le type de lymphome non hodgkinien le plus fréquent chez les adultes dans le monde, représentant environ 40 % des cas. Selon la société, environ 24 000 personnes sont diagnostiquées avec cette maladie chaque année aux États-Unis.

Le traitement standard de la maladie comprend le R-CHOP, tandis qu'il existe de nouvelles options approuvées telles que les combinaisons à base de polatuzumab et les thérapies cellulaires CAR-T pour les patients dont le cancer réapparaît ou ne répond pas au traitement initial.

Le tafasitamab, vendu sous le nom de Monjuvi aux États-Unis, est déjà approuvé avec le lénalidomide pour les patients dont la maladie est réapparue ou qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur et qui ne sont pas éligibles pour une greffe de cellules souches.

Incyte a déclaré qu'il prévoyait de demander une approbation américaine élargie pour le traitement au cours du premier semestre 2026 en tant que traitement de première ligne pour les patients nouvellement diagnostiqués.