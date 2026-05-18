Le traitement de BioMarin contre une maladie génétique donne des résultats mitigés dans le cadre d'une étude de phase avancée

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BioMarin Pharmaceutical BMRN.O a annoncé lundi que son traitement expérimental contre une maladie génétique rare avait atteint l'un des deux principaux objectifs d'une étude de phase avancée.