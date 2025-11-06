 Aller au contenu principal
Le trafic suspendu à l'aéroport de Göteborg en raison de drones, rapporte Aftonbladet
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 18:35

Le trafic aérien a été suspendu jeudi à l'aéroport de Göteborg-Landvetter en Suède en raison de la présence de drones, rapporte le quotidien Aftonbladet, citant l'autorité suédoise de l'aviation civile (LFV).

Le trafic a été régulièrement perturbé ces derniers mois dans plusieurs aéroports européens, notamment dans le nord du continent, en raison de drones.

Pointée du doigt par certains dirigeants, la Russie dément toute implication dans ces incidents.

(Louise Breusch Rasmussen, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

