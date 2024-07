Le trafic aérien sera multiplié par 2,4 d'ici à 2043 (Airbus)

(AOF) - "Au cours des 20 prochaines années, nous prévoyons une demande de plus de 42 000 nouvelles livraisons". C’est ce qu’annonce Airbus dans son étude globale du marché (Global Market Forecast) publiée ce lundi. L’avionneur prévoit que le trafic sera multiplié par 2,4 sur ces deux décennies. Il s’attend à une croissance du trafic d’environ 8 % par an sur les trois prochaines années, pour rattraper la croissance perdue à cause de la pandémie de Covid-19, avant le retour à une vitesse de croisière annuelle d’environ 3,6 % à partir de 2027.

"Les livraisons d'avions neufs (avions passagers de plus de 100 sièges et avions cargo de plus de 10 tonnes de charge utile) remplaceront de plus en plus d'avions plus anciens et moins économes en carburant", précise Airbus: les nouveaux appareils "réduiront encore davantage la consommation de carburant par passager-kilomètre payant (RPK), qui a déjà été réduite de moitié depuis 1990".