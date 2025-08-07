Le Trade Desk s'affaiblit ; l'accent est mis sur les dépenses publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de The Trade Desk TTD.O ont chuté de 1,6% jeudi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs surveillant les signes d'une demande publicitaire continue

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 17% à 685,3 millions de dollars et à un BPA ajusté de 0,40 $ contre 0,39 $ il y a un an, selon les données de LSEG; le rapport fait suite au battement du dernier trimestre , stimulé par une forte demande pour la technologie d'achat publicitaire automatisée ** Mardi, la plateforme de médias sociaux Snap SNAP.N a annoncé sa plus faible croissance trimestrielle () depuis plus d'un an, pénalisée par un problème dans sa plateforme publicitaire et les préférences des annonceurs pour Meta Platforms META.O et d'autres grands rivaux ** L'action TTD a chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui est en hausse de 10 %

** L'action a récemment été évaluée à 45 fois les bénéfices attendus, bien en deçà du ratio C/B prévisionnel moyen sur 5 ans de 73, selon LSEG