Le tour de table de 110 milliards de dollars d'OpenAI attire les investissements d'Amazon, de Nvidia et de SoftBank
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O investira 50 milliards de dollars dans OpenAI, en commençant par une première tranche de 15 milliards de dollars, suivie d'une autre tranche de 35 milliards de dollars dans les mois à venir, ont annoncé les deux entreprises vendredi.

L'investissement fait partie d'un cycle de financement massif pour OpenAI, qui lève 110 milliards de dollars de nouveaux investissements pour une évaluation pré-money de 730 milliards de dollars. Ce tour de table comprend également 30 milliards de dollars de SoftBank et 30 milliards de dollars de Nvidia.

La plateforme de cloud computing d'Amazon, AWS, sera le fournisseur tiers exclusif d'OpenAI Frontier, la plateforme d'entreprise du fabricant de ChatGPT pour la création, le déploiement et la gestion d'agents d'intelligence artificielle.

OpenAI utilisera 2 gigawatts de capacité alimentés par les puces Trainium d'Amazon pour répondre à la demande de calcul, ont déclaré les entreprises.

