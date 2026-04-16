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Le titre York Water glisse suite à une offre d'actions de 43 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de York Water YORW.O ont baissé de 6% jeudi à 29 dollars, au plus bas depuis août 2018, après les prix de suivi ** La société de distribution d'eau basée à York, en Pennsylvanie, vend ~1,52 mln d'actions à 28,50 $ pour une levée brute de ~43,4 mln $

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,6 % par rapport à la dernière vente d'actions le mercredi

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris son programme d'investissement en capital, le remboursement de la dette et les acquisitions potentielles

** YORW a environ 14,4 millions d'actions en circulation

** Huntington Capital Markets est l'unique teneur de livre de l'offre, rejoint par Seaport Global en tant que co-gestionnaire

** Avec le mouvement de la session, l'action a baissé de ~9% depuis le début de l'année

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YORK WATER
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