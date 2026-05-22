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Le titre Workday bondit après avoir dépassé les prévisions trimestrielles
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** L'action Workday WDAY.O bondit de 12,4 % à 137 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,54 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,52 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires lié aux abonnements, un indicateur clé pour WDAY, a bondi de 14,3 % pour atteindre 2,35 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, les nouvelles affaires nettes représentant 40 % de cette croissance, selon le directeur commercial Rob Enslin

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre s'est établi à 2,66 (XX,XX euros) dollars, bien au-dessus de l'estimation des analystes de 2,51 (XX,XX euros) dollars

** La recommandation moyenne de 42 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 168,67 (XX,XX euros) dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 43,3 %

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