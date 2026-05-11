Le titre Wendy's en baisse après que JP Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's ( WEN.O ) recule d'environ 3 % à 7,09 $ en pré-ouverture

** JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"; réduit son objectif de cours de 7 $ à 6 $

** La société de courtage indique que les ventes à périmètre constant de la société aux États-Unis continuent de baisser fortement, tandis que la visibilité sur la reprise visée par la direction pour le second semestre 2026 est faible , dans un contexte de concurrence intense sur les prix

** La baisse de rentabilité des franchises et l'absence de direction permanente limitent les réinvestissements et la flexibilité stratégique - JP Morgan

** Sur 28 courtiers, 3 attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 19 "conserver" et 6 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 8 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action WEN affichait une baisse de 12 % depuis le début de l'année