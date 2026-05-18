Le titre Regeneron plonge après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique

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18 mai - ** L'action Regeneron REGN.O recule de 11,3% à 619,70 dollars avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire pharmaceutique a déclaré vendredi soir que, dans une étude de phase avancée, son association médicamenteuse expérimentale n'avait pas montré d'amélioration statistiquement significative de la survie sans progression d'un type de cancer de la peau par rapport au Keytruda d' MRK.N , produit par Merck

** L'essai évaluait le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo en tant que traitement de première intention pour les patients atteints d'un mélanome localement avancé ou métastatique inopérable

** Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'un prochain congrès médical - REGN

** Ajoute qu'un autre essai de phase avancée sur le fianlimab est en cours

** Au moins quatre courtiers ont abaissé leurs objectifs de cours pour REGN

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 9,5% depuis le début de l'année