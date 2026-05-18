Le titre Regeneron chute après l'échec d'un essai clinique de phase avancée sur un traitement contre le cancer de la peau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout de la capitalisation boursière et d'un graphique au paragraphe 5,) par Christy Santhosh

L'action Regeneron ( REGN.O ) a chuté de 12 % lundi matin après que le traitement expérimental de la société n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée mené auprès de patients atteints d'un type de cancer de la peau.

Le laboratoire pharmaceutique a déclaré vendredi soir que son association de fianlimab et de cemiplimab n'avait pas atteint la signification statistique requise pour améliorer la durée pendant laquelle les patients atteints d'un mélanome avancé vivent sans aggravation de la maladie.

Ce revers est le dernier en date pour le laboratoire pharmaceutique, après les retards réglementaires aux États-Unis concernant une version en seringue préremplie de son médicament ophtalmologique Eylea et l'échec en phase avancée, l'année dernière, de son médicament contre les maladies pulmonaires, l'itepekimab.

“Ces échecs successifs de produits phares accentuent la pression sur les 12 à 18 prochains mois de développement clinique”, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

L'action de la société a chuté à 612,06 dollars, ce qui devrait lui faire perdre environ 9 milliards de dollars en valeur boursière. Au moins 10 sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours pour l'action Regeneron.

Dans l'essai portant sur 1.546 patients, ceux ayant reçu la combinaison à forte dose de fianlimab et de cemiplimab, commercialisée sous le nom de Libtayo, ont présenté une survie médiane sans progression d'environ cinq mois de plus que les patients traités par le Keytruda d' MRK.N , produit par Merck, mais la différence n'était pas statistiquement significative.

“Ces résultats correspondent au pire scénario”, a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore, ajoutant que le sentiment des investisseurs risquait de se détériorer davantage, même si l'impact commercial était pour l'instant relativement limité.

Regeneron mène actuellement un essai comparatif distinct opposant l'association fianlimab à l' BMY.N Opdualag de Bristol Myers Squibb. Au moins deux sociétés de courtage ont déclaré avoir peu confiance dans l'issue positive potentielle de cet essai.

Le mélanome avancé est une forme grave de cancer de la peau qui peut se propager rapidement à d'autres parties du corps, ce qui le rend plus difficile à traiter.

Par ailleurs, Regeneron a annoncé lundi un partenariat avec , la société privée Parabilis Medicines, qui pourrait recevoir jusqu'à 2,2 milliards de dollars en paiements d'étapes pour développer de nouveaux traitements ciblant des maladies difficiles à traiter.