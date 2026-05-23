Le titre Lantheus chute après des informations selon lesquelles elle envisagerait une vente potentielle de 7 milliards de dollars

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22 mai - ** Le titre de Lantheus Holdings LNTH.O , société spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques, recule de 2 % à 101 dollars en séance prolongée

** LNTH envisage une vente potentielle après avoir reçu une offre de rachat de la part de Curium Pharma, une société soutenue par des fonds d'investissement privés, qui l'évalue à environ 7 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News

** Les deux sociétés sont en pourparlers au sujet d'un accord potentiel qui pourrait être conclu d'ici quelques semaines, indique le rapport, citant des sources proches du dossier

** Lantheus a refusé de commenter

** Le rapport ajoute qu'aucune décision définitive n'a été prise et que les discussions pourraient ne pas aboutir à une transaction

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 54,8 % depuis le début de l'année