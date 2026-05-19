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Le titre Driven Brands en baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** L'action de la société de services automobiles Driven Brands Holdings DRVN.O recule d'environ 2 % à 13,96 $ en pré-ouverture

** La société prévoit un BPA annuel inférieur aux estimations, affectée par le retraitement de ses états financiers des exercices 2023 et 2024 ainsi que de ses résultats financiers intermédiaires

** Elle table sur un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 1,15 $ et 1,25 $, contre des estimations de 1,27 $ - données compilées par LSEG

** La société indique que ses perspectives de bénéfices pour l'exercice 2026 incluent environ 35 à 45 millions de dollars de coûts non récurrents liés au retraitement

** La société prévoit également un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,95 et 2,05 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes de 2,03 milliards de dollars

** La société dépasse toutefois les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue pour ses segments tels que Take 5

** À la clôture d'hier, DRVN affichait une baisse d'environ 4 % depuis le début de l'année

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