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Le titre Dell progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** Les actions de Dell DELL.N bondissent de 28,8% à 408,41 $ après la clôture

** DELL prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 165 et 169 milliards de dollars , en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 138 à 142 milliards de dollars

** Le fabricant de serveurs IA relève également ses prévisions de BPA ajusté annuel à 17,90 $, contre 12,90 $ précédemment

** La société table sur un chiffre d'affaires lié aux serveurs IA d'environ 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre 50 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes

** Dell est confronté à des contraintes d'approvisionnement au second semestre, mais il n'y a pas de problème de demande, a déclaré le directeur des opérations Jeff Clarke lors de la conférence téléphonique post-résultats

** Le nombre de clients de l'usine d'IA de la société a dépassé les 5 000, avec une croissance chez les clients du néo-cloud, les États souverains et les entreprises, a déclaré M. Clarke

** DELL affiche une hausse de 88% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 43,84 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 35,43 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 4,86 dollars dépasse également l'estimation de 2,94 dollars

** Le cours de l'action DELL a plus que doublé depuis le début de l'année

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