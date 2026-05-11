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Le titre de Tyler Technologies recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Le fournisseur de logiciels pour le secteur public Tyler Technologies TYL.N a vu son action reculer de 1,4 % à 320 dollars en pré-marché, suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue ** La société basée à Plano, au Texas, a annoncé tôt lundi une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 1 milliard de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour réduire la dilution potentielle, et jusqu'à 350 millions de dollars pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture par les investisseurs dans les obligations convertibles

** Le reste du produit sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise

** TYL affiche une capitalisation boursière de 13,7 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, l'action avait reculé d'environ 29 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 16 % du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

** 19 des 23 analystes attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 4 la note “conserver”; objectif de cours médian de 435 dollars, selon les données de LSEG

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