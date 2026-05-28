Le titre de la société spatiale et de défense Karman recule après le lancement d'une offre secondaire

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28 mai - ** Les actions de Karman Holdings ( KRMN.N ) ont reculé de 5,1 % après la clôture, à 62,50 dollars, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** La société, opérant sous le nom de Karman Space & Defense, lance une offre de 13,5 millions d'actions par certains actionnaires existants ** Parmi les actionnaires vendeurs figure la société de capital-investissement Trive Capital, selon le prospectus ** KRMN, dont le siège est à Huntington Beach, en Californie, compte environ 132,5 millions d'actions en circulation

** KRMN, dont le siège social est situé à Huntington Beach, en Californie, compte environ 132,5 millions d'actions en circulation

** Citigroup et Evercore sont les chefs de file de l'offre ** Parallèlement au lancement de l'offre, la société publie des informations sur l'évolution de ses activités et indique qu'au 25 mai, la valeur totale des opportunités commerciales qu'elle poursuit est estimée à environ 3 milliards de dollars, contre environ 1 milliard de dollars de projets en cours à la fin mars

** L'action KRMN a clôturé en hausse de 3,7 % à 65,86 $ jeudi, ramenant sa perte depuis le début de l'année à 10 %

** Sur les 11 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 4 “achat fort”, 6 “achat” et 1 “vente”; le cours cible médian est de 107 $, selon les données de LSEG