Le titre de la société de technologie optique Lumentum progresse après son intégration dans l'indice Nasdaq-100

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11 mai - ** Les actions de Lumentum LITE.O , fabricant de technologies optiques, ont progressé de 5,5% à 954 dollars avant l'ouverture, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice Nasdaq-100 .NDX la semaine prochaine ** LITE remplacera la société d'analyse immobilière CoStar

CSGP.O dans le NDX à compter du lundi 18 mai, ont annoncé vendredi soir les indices mondiaux du Nasdaq

** L'action CSGP recule de 0,4% en pré-ouverture

** Le NDX regroupe 100 des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq et est suivi par plus de 200 véhicules d'investissement représentant un total de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon le communiqué du Nasdaq ** LITE, qui a intégré le S&P 500 .SPX en mars, affiche une capitalisation boursière d'environ 70 milliards de dollars

** Le titre a bondi de 145% depuis le début de l'année à la clôture de vendredi, ce qui le classe au 6e rang des meilleures performances parmi les composants actuels du SPX ** La société a prévu la semaine dernière un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses composants optiques à haut débit, essentiels à l'infrastructure de l'IA

** Sur 25 analystes, 20 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 5 la note "conserver"; le cours cible médian est de 1.100 dollars, selon les données de LSEG

** Parallèlement, le NDX a progressé d'environ 16% en 2026 jusqu'à vendredi, soit le double de la hausse du SPX