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Le titre de Barrick Mining en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions de Barrick Mining B.N cotées aux États-Unis progressent de 2,2 % à 44,07 $ avant l'ouverture du marché

** La société minière canadienne affiche un bénéfice par action ajusté de 98 cents au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 78 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le conseil d'administration de la société autorise un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en prévision de l'introduction en Bourse prévue de ses actifs nord-américains

** Le prix moyen réalisé par Barrick pour l'or au premier trimestre bondit à 4 823 $ l'once, contre 2 898 $ l'once un an plus tôt

** La production d'or au premier trimestre recule à 719 000 onces, contre 758 000 onces

** À la clôture d'hier, l'action affichait une légère baisse depuis le début de l'année

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