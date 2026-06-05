Le titre Chipotle progresse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à « surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill ( CMG.N ) progresse de 1,5% à 28,61 $ en pré-ouverture

** La société de courtage JP Morgan relève la note du titre de “neutre” à “surpondérer”, mais abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

** Il indique qu'une réunion avec les dirigeants a permis de constater que l'équipe de direction reconnaissait ses erreurs passées et se concentrait sur les opportunités futures

** Le recul de la confiance des consommateurs incite à la prudence, mais les perspectives et la valorisation actuelle permettent aux investisseurs d'être récompensés pour avoir franchi ce “mur d'inquiétude” – selon la société de courtage

** “Chipotle offre l'une des meilleures valeurs, sinon la meilleure, parmi les chaînes de restauration, avec un bol de poulet d'entrée de gamme généralement proposé entre 9 et 10 dollars sur la plupart des grands marchés où le coût de la vie n'est pas élevé”, indique la société de courtage

** Considère qu'il s'agit d'une opportunité de valorisation rare, car le multiple boursier reflète un profil de croissance plus modéré – mais toujours bien supérieur à la moyenne

** 27 des 38 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, et les autres “conserver”; avec un objectif de cours médian de 44 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté d'environ 24% depuis le début de l'année