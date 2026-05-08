Le titre Artiva s'envole après que la thérapie cellulaire a démontré son efficacité dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action Artiva Biotherapeutics ARTV.O progresse de 25% à 14,02 $ avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son traitement AlloNK cible la polyarthrite rhumatoïde, une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les articulations; 71% des patients ont constaté une amélioration significative au bout de 6 mois

** Aucun patient n'a fait de rechute ni n'a eu besoin de médicaments immunosuppresseurs supplémentaires; le traitement a été bien toléré, sans effets secondaires graves - ARTV

** La société ajoute que la FDA américaine soutient un essai clinique de phase avancée comparant AlloNK + rituximab à la monothérapie par rituximab chez environ 150 patients; cet essai débutera au second semestre 2026

** Montre également des bénéfices dans le syndrome de Sjögren (sécheresse oculaire/buccale) et la sclérose systémique (épaississement de la peau)

** La société indique que le traitement agit en réduisant les lymphocytes B responsables des maladies auto-immunes

** À la clôture d'hier, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année