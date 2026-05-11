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Le titre ams-OSRAM bondit alors que Jefferies prévoit une reprise tirée par l'IA
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Jefferies relève la recommandation sur le titre de la société suisse de semi-conducteurs et d'éclairage ams-OSRAM AMS.S de « conserver » à « acheter », invoquant une reprise à venir et un potentiel de revenus lié à la photonique appliquée à l'IA et aux lunettes intelligentes de réalité augmentée

** Le titre progresse de plus de 7 %

** Le courtier estime que les segments des puces automobiles et industrielles en sont aux prémices d'un nouveau cycle haussier, avec une dynamique des commandes qui devrait s'accélérer au cours du second semestre 2026 et jusqu'en 2027

** ams-OSRAM est bien positionnée pour fournir des matrices microLED destinées à la connectivité des centres de données IA, précise-t-il

** Il prévoit qu'un partenariat avec des acteurs de l'infrastructure des centres de données IA débouchera sur une commercialisation d'ici 2029 et générera des revenus de plusieurs centaines de millions d'euros

** Jefferies estime qu'ams-OSRAM est en pourparlers avec Meta META.O pour la fourniture de matrices microLED et d'autres composants destinés aux lunettes intelligentes, avec un chiffre d'affaires prévu de plus de 300 millions d'euros entre 2027 et 2028

** Selon les données de LSEG, sur les 11 analystes qui couvrent la société, deux attribuent à l'action la note « acheter » ou « acheter fortement », cinq la notent « conserver » et quatre la notent « vendre » ou « vendre fortement »

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AMS-OSRAM
18,500 CHF Swiss EBS Stocks +8,19%
META PLATFORMS
609,6300 USD NASDAQ -1,16%
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