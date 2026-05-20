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Le titre AMC Entertainment s'envole après que son directeur général, Aron, a révélé avoir acheté des actions
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Le titre de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N a bondi de 12,8 % à 1,53 $ mercredi après que son directeur général, Adam Aron, a renforcé sa participation ** Selon un document déposé mardi soir, Aron a acheté hier 250.000 actions à environ 1,38 $

** Dans un message publié sur X, Aron a déclaré avoir une "confiance énorme" dans la société, ajoutant qu’il détenait directement environ 2,4 millions d’actions et qu’il avait porté sa participation économique totale à environ 12,3 millions d’actions

** AMC, qui bénéficie d'un engouement en tant que "meme stock", compte environ 612 millions d'actions en circulation

** Malgré cette hausse, l'action affiche une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année et a perdu environ la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois

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