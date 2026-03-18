Le thésauriseur de bitcoins Strategy chute après que Citi a abaissé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de l'acheteur de bitcoins Strategy MSTR.O chutent de 5,1 % à 142,63 $

** Citi réduit le PT à 260 $ contre 325 $, ce qui représente toujours un potentiel de hausse d'environ 73 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citi abaisse le PT sur la base des prévisions révisées de Citi pour le prix du Bitcoin sur 12 mois

** Citi a abaissé sa prévision de prix du bitcoin à 12 mois à environ 112 000 $ au lieu de 143 000 $

** 16 courtiers sur 18 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; leur objectif de cours (PT) médian est de 325 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, MSTR a baissé d'environ 1 % cette année; l'action avait chuté d'environ 48 % en 2025