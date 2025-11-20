Le Texas poursuit Bristol Myers et Sanofi pour avoir dissimulé l'inefficacité présumée de l'anticoagulant Plavix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les défendeurs auraient caché l'inefficacité du Plavix pour certains patients

*

Bristol Myers et Sanofi ont réglé des plaintes similaires à Hawaii pour 700 millions de dollars

*

Les entreprises affirment que le Plavix est sûr et efficace

*

Paxton a poursuivi d'autres fabricants de médicaments et se présente au Sénat américain

(Ajoute le commentaire de Bristol Myers et Sanofi, les accusations, d'autres procès, Paxton se présente au Sénat, byline) par Jonathan Stempel

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi Bristol Myers Squibb BMY.N et Sanofi

SASY.PA jeudi, accusant les fabricants de médicaments de ne pas avoir divulgué que le Plavix, qui est utilisé pour prévenir les caillots sanguins, ne fonctionne pas efficacement pour de nombreux patients.

Dans une plainte déposée devant un tribunal du comté de Harrison, au Texas, M. Paxton a déclaré que les fabricants de médicaments savaient ou auraient dû savoir depuis 1998 que le Plavix avait un "effet réduit" sur les patients noirs, asiatiques et insulaires du Pacifique, mais qu'aucun avertissement n'avait été ajouté à l'étiquette de l'anticoagulant jusqu'en 2010.

Selon M. Paxton, ce manque d'information a conduit à prescrire aux patients des médicaments "substantiellement inadéquats ou inappropriés" qui les ont exposés à un risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

L'action en justice vise à obtenir des amendes civiles et d'autres dommages-intérêts pour des violations présumées de la loi sur la prévention des fraudes dans le cadre du programme de soins de santé du Texas.

"Au fond, les défendeurs ont donné la priorité aux profits, même si cela signifiait mettre la vie des patients en danger", a déclaré M. Paxton dans la plainte.

Dans une déclaration commune, Bristol Myers et Sanofi ont affirmé qu'ils se défendront vigoureusement contre l'action en justice de M. Paxton.

"L'ensemble des preuves scientifiques démontre que Plavix est un traitement sûr et efficace, indépendamment de la race ou de la génétique du patient", ont déclaré les deux sociétés.

En mai, les entreprises ont conclu un accord de 700 millions de dollars concernant des plaintes similaires déposées par Hawaii. Bristol Myers est basée à Princeton, dans le New Jersey, et Sanofi à Paris.

Le nom chimique du Plavix est le clopidogrel.

M. Paxton s'est souvent tourné vers les tribunaux pour lutter contre l'industrie pharmaceutique.

Le mois dernier, il a poursuivi le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N devant un tribunal d'État du comté de Panola, adjacent au comté de Harrison et limitrophe de la Louisiane, bien qu'un juge ait rejeté sa demande d'une plus grande divulgation d'informations sur l'analgésique ainsi que d'un gel des dividendes.

Mercredi, M. Paxton a annoncé un règlement de 41,5 millions de dollars avec Pfizer PFE.N concernant des lacunes présumées dans le contrôle de la qualité du Quillivant XR, qui traite le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les enfants.

M. Paxton est candidat au Sénat des États-Unis en 2026 et devrait affronter le sénateur sortant John Cornyn lors des primaires républicaines.