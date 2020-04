Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le test COVID-19 de Novacyt éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS Reuters • 08/04/2020 à 08:06









8 avril (Reuters) - Novacyt ALNOV.PA : * NOVACYT ANNONCE QUE SON TEST COVID-19 EST ÉLIGIBLE À LA LISTE D'UTILISATION D'URGENCE DE L'OMS Pour plus de détails, cliquez sur ALNOV.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris 0.00%