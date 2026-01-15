Le taux du Livret A baissera à 1,5% au 1er février

(AOF) - Le taux du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) passera de 1,7% à 1,5% le 1er février et celui du Livre d’Epargne Populaire de 2,7 à 2,5%. Le taux du Livret A Ce reste supérieur à l'inflation (+0,8 en décembre 2025 pour la variation de l'IPC hors tabac).

Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, la baisse du taux du Livret A est une mauvaise nouvelle pour les épargnants et une bonne nouvelle pour les bailleurs sociaux qui pourront emprunter à un taux plus faible pour construire ou entretenir leur parc social. C'est aussi une bonne nouvelle pour les banques dont le coût de la ressource diminuera. C'est en cela également une bonne nouvelle pour tous les emprunteurs. L'Etat de son côté espèrera que les ménages consomment plus en épargnant moins sur le Livret A. Ce n'est pas gagné car en 2025, les ménages ont continué à épargner fortement mais différemment".

"Même avec un taux ramené à 1,5%, le rendement réel du Livret A resterait positif, alors qu'entre 2021 et 2023 il a été continuellement négatif, quand bien même le taux nominal avait atteint 3%. Avec le Livret A, l'épargnant gagne peu, mais il ne perd pas", ajoute t-il.