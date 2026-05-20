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Le syndicat sud-coréen de Samsung Electronics va se prononcer sur un projet d'accord salarial - syndicat
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen sont parvenus mercredi à un accord salarial préliminaire , évitant ainsi potentiellement une longue grève prévue qui menaçait de perturber la production de puces pour l'IA et d'autres types de puces.

Le syndicat a déclaré avoir décidé de suspendre la grève générale et de soumettre l'accord provisoire au vote de ses membres.

Le vote aura lieu du 23 au 28 mai, selon le site web du syndicat.

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