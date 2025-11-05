Le syndicat des travailleurs de Starbucks vote pour autoriser la grève alors que les négociations sont dans l'impasse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources d'information)

Les baristas syndiqués de Starbucks ont voté en faveur d'une grève illimitée à l'approche des fêtes de fin d'année, période de forte affluence chez Starbucks, a annoncé mercredi le syndicat des travailleurs unis de Starbucks (Starbucks Workers United).

Le syndicat a déclaré que les travailleurs étaient prêts à faire grève si un contrat n'était pas finalisé d'ici le 13 novembre, date de la Red Cup Day de l'entreprise, et que les actions de grève pourraient toucher plus de 25 villes et s'intensifier en cas d'absence de progrès.

Starbucks Workers United, qui représente plus de 9 000 travailleurs sur les 200 000 baristas que compte Starbucks, a déposé plus de 1 000 plaintes contre Starbucks pour pratiques déloyales de travail auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail), a indiqué le syndicat.

Michelle Eisen, porte-parole du syndicat qui a quitté Starbucks après une carrière de 15 ans dans l'entreprise, a déclaré dans un communiqué: "Si Starbucks continue à faire de l'obstruction, elle doit s'attendre à voir ses activités s'arrêter. La balle est dans le camp de Starbucks."

Le syndicat Starbucks Workers United était en pourparlers avec l'entreprise depuis l'année dernière et a déclaré à l' adresse , qu'il voterait en octobre pour organiser un piquet de grève dans une soixantaine de villes, afin d'exiger un contrat reflétant "une amélioration des effectifs, un meilleur salaire et des protections sur le lieu de travail".

Les deux parties se reprochent mutuellement d'avoir mis fin aux négociations à la fin de l'année dernière et se disent prêtes à reprendre les discussions.

Starbucks a déclaré dans un communiqué que "tout accord doit refléter la réalité selon laquelle Starbucks offre déjà le meilleur emploi dans le secteur de la vente au détail."