Le syndicat des travailleurs de Starbucks s'apprête à organiser un vote sur une grève alors que les négociations contractuelles sont dans l'impasse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat des baristas de Starbucks

SBUX.O a déclaré jeudi qu'il voterait sur l'autorisation d'une grève pour pratique déloyale de travail dans les établissements syndiqués afin d'exiger que l'entreprise revienne à la table des négociations.

Les négociations contractuelles entre le géant de la chaîne de café et le syndicat, qui représente plus de 12 000 baristas, ont débuté l'année dernière, mais sont dans l'impasse.

"S'ils sont prêts à revenir, nous sommes prêts à discuter. Tout accord doit refléter le fait que Starbucks offre déjà le meilleur emploi dans le secteur de la vente au détail", a déclaré à Reuters Jaci Anderson, directrice de la communication de Starbucks.

La semaine dernière, le contrôleur de New York et d'autres actionnaires de Starbucks ont écrit à pour demander à l'entreprise de reprendre les négociations avec le syndicat de ses travailleurs.

Le syndicat Starbucks Workers United a déclaré que le vote commencerait vendredi et que les baristas syndiqués piquetaient dans une soixantaine de villes, car ils exigent un contrat qui reflète "l'amélioration des effectifs, une meilleure rémunération et des protections sur le lieu de travail".

"Nous restons prêts à négocier chaque fois que Starbucks est prêt à négocier de bonne foi et à offrir de nouvelles propositions qui répondent à nos demandes", a déclaré Michelle Eisen, porte-parole du syndicat.

Les travailleurs syndiqués ne représentent qu'une petite partie du personnel des magasins de l'entreprise aux États-Unis, mais le vote intervient avant la période cruciale des fêtes de fin d'année et les efforts du directeur général Brian Niccol pour relancer les ventes en investissant dans l'amélioration de l'expérience des clients et des temps de service.

Dans le cadre de ses efforts de redressement, Starbucks a fermé des magasins peu performants, y compris son magasin phare syndiqué de Seattle, et a réduit son personnel d'entreprise .

Il y a environ 550 magasins Starbucks syndiqués aux États-Unis, selon l'entreprise et le syndicat.

Pendant la saison des fêtes de l'année dernière, les baristas syndiqués de Starbucks ont entamé une grève de cinq jours , qui a entraîné la fermeture de certains cafés à Los Angeles, Chicago et Seattle, bien que l'entreprise ait déclaré qu'il n'y avait pas eu d'impact significatif sur les activités des magasins à ce moment-là.

En avril, les délégués syndicaux ont rejeté la proposition de Starbucks qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 % et qui, selon le syndicat Workers United, n'apportait pas de changements aux avantages économiques tels que les soins de santé ou une augmentation de salaire immédiate.

Les travailleurs horaires de Starbucks gagnent actuellement en moyenne 30 dollars de l'heure et bénéficient d'avantages tels que la prise en charge des frais d'inscription à l'université et des soins de santé, a déclaré un porte-parole de Starbucks à l'agence Reuters.