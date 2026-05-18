 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le syndicat des employés de Puig appelle à une grève de 24 heures dans son usine de la région de Barcelone pour dénoncer les inégalités salariales
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: « Puig a refusé de commenter » dans le deuxième point)

Les employés de l'usine de cosmétiques de Puig située à PUIGb.MC Vacarisses, près de Barcelone, mèneront une grève de 24 heures le 20 mai pour dénoncer les disparités salariales entre les différents groupes de salariés, a déclaré lundi le syndicat CGT.

Puig est en pourparlers avec le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N au sujet d'une fusion potentielle qui pourrait donner naissance à l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde.

* La CGT a déclaré que le conflit portait sur les différences de rémunération entre les groupes au sein de la même entreprise et a accusé Puig de ne pas avoir réglé le problème.

* Puig a refusé de commenter le mouvement de grève prévu.

* La grève touchera les trois équipes de l'usine, a précisé la CGT.

* Le syndicat prévoit également d'organiser des manifestations devant le siège social de Puig à L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone.

* Les travailleurs pourraient envisager d'autres mesures si l'entreprise ne présente pas de propositions suffisantes, a ajouté la CGT.

* L'usine de Vacarisses produit des cosmétiques et des produits de soin pour des marques telles que Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan et Uriage.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
80,170 USD NYSE -0,12%
PUIG BRANDS B
17,8800 EUR Sibe +2,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Etienne Davignon, alors président du conseil d'administration de Brussels Airlines, à Machelen en Belgique le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )
    Décès d'Etienne Davignon, ancien diplomate belge cité dans l'affaire Lumumba
    information fournie par AFP 18.05.2026 15:49 

    L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, qui avait été récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba, est décédé à l'âge de 93 ans, a indiqué lundi ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 18.05.2026 15:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • amundi
    L’inflation continue de peser sur les marchés
    information fournie par Amundi 18.05.2026 15:29 

    Les pressions sur les prix aux États-Unis ont augmenté, les perspectives de la zone euro affaiblies par le choc énergétique, l'inflation recule en Inde mais les pressions persistent… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'indice américain des prix ... Lire la suite

  • Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne
    Commerzbank rejette officiellement l'offre d'UniCredit
    information fournie par Reuters 18.05.2026 15:25 

    par Tom Sims et Alexander Hübner Commerzbank a officiellement rejeté lundi l'offre de fusion ​d'UniCredit, la banque allemande campant ainsi sur ses positions, connues depuis des mois, quant à la tentative de rachat transalpine ​lancée par son concurrent italien. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 003,37 +0,64%
INNATE PHARMA
1,93 +10,92%
Pétrole Brent
107,56 +0,91%
NANOBIOTIX
42,61 -2,76%
TOTALENERGIES
79,34 +0,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank