Le syndicat des employés de Puig appelle à une grève de 24 heures dans son usine de la région de Barcelone pour dénoncer les inégalités salariales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: « Puig a refusé de commenter » dans le deuxième point)

Les employés de l'usine de cosmétiques de Puig située à PUIGb.MC Vacarisses, près de Barcelone, mèneront une grève de 24 heures le 20 mai pour dénoncer les disparités salariales entre les différents groupes de salariés, a déclaré lundi le syndicat CGT.

Puig est en pourparlers avec le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N au sujet d'une fusion potentielle qui pourrait donner naissance à l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde.

* La CGT a déclaré que le conflit portait sur les différences de rémunération entre les groupes au sein de la même entreprise et a accusé Puig de ne pas avoir réglé le problème.

* Puig a refusé de commenter le mouvement de grève prévu.

* La grève touchera les trois équipes de l'usine, a précisé la CGT.

* Le syndicat prévoit également d'organiser des manifestations devant le siège social de Puig à L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone.

* Les travailleurs pourraient envisager d'autres mesures si l'entreprise ne présente pas de propositions suffisantes, a ajouté la CGT.

* L'usine de Vacarisses produit des cosmétiques et des produits de soin pour des marques telles que Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan et Uriage.