Le syndicat de Samsung suspend la grève prévue après avoir conclu un accord salarial provisoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat suspend son projet de lancer une grève de 18 jours jeudi

* Le dirigeant syndical déclare avoir conclu un accord sur la répartition des bénéfices

* La grève risquait de perturber la production de puces

* Pour en savoir plus sur ce conflit, cliquez ici

(Refonte après la suspension de la grève) par Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee

Le syndicat de Samsung Electronics 005930.KS a déclaré qu'il suspendrait la grève qui devait débuter jeudi, après que les deux parties sont parvenues à un accord salarial provisoire, évitant ainsi une action qui menaçait de perturber la production de puces pour l'IA et d'autres types de puces.

Le syndicat a suspendu la grève de 18 jours qui devait être menée par près de 48 000 de ses membres afin de soumettre l'accord provisoire au vote de ses adhérents.

Le vote aura lieu du 22 au 27 mai, a déclaré le dirigeant syndical Choi Seung-ho aux journalistes. Un avis publié précédemment sur le site web du syndicat indiquait qu'il se tiendrait du 23 au 28 mai.

Samsung Electronics a déclaré dans un communiqué séparé que les deux parties étaient parvenues à un accord provisoire sur les salaires et les négociations collectives et s'étaient engagées à « établir des relations patronales-syndicales matures et constructives ».

Cet accord de dernière minute est intervenu après plusieurs jours de négociations qui avaient échoué à plusieurs reprises, notamment plus tôt mercredi lorsque le syndicat avait annoncé qu’il maintiendrait la grève. Les négociations ont repris plus tard dans la journée après l’intervention du ministre sud-coréen du Travail, Kim Young-hoon, en tant que médiateur.

Les deux parties étaient en désaccord sur la manière dont les primes de performance seraient réparties entre l'activité de mémoire, extrêmement rentable, et les activités de puces logiques, déficitaires, du conglomérat, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

M. Choi a déclaré qu’ils s’étaient mis d’accord sur la manière de répartir les bénéfices aux activités déficitaires et qu’ils publieraient prochainement les détails du plan provisoire sur le site web du syndicat. Il s’attend à ce que les membres du syndicat approuvent l’accord salarial, a-t-il ajouté.

« Nous ferons tout notre possible pour stabiliser les relations entre les partenaires sociaux chez Samsung Electronics à l’avenir », a-t-il déclaré.

Samsung représente près d’un quart des exportations sud-coréennes et est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire; toute perturbation de la production risque donc d’alimenter la hausse des prix à un moment où le boom de l’IA a provoqué des pénuries.