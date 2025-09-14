Le syndicat agricole FNSEA appelle à manifester le 25 septembre

Le principal syndicat agricole français, la FNSEA, a appelé à "une grande journée d'action" le vendredi 25 septembre autour des questions de commerce international, a déclaré son président Arnaud Rousseau dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Les projets du syndicat augmentent la pression sur le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, qui doit déjà faire face à une journée de manifestations et de grève lancée par les syndicats français pour le 18 septembre.

"Nous avons décidé d'organiser une grande journée d'action le vendredi 25 septembre dans tous les départements contre le Mercosur, les taxes imposées par Donald Trump et le flot des importations internationales qui ne respectent pas les normes qui sont les nôtres", a déclaré Arnaud Rousseau.

La Commission européenne a validé début septembre le texte de l'accord commercial de l'Union européenne (UE) avec le bloc sud-américain du Mercosur, qui doit être désormais soumis à l'approbation des Etats membres. Le texte a semblé atténuer l'opposition de la France en promettant d'éventuelles limites aux importations de certains produits agricoles.

La FNSEA n'a pas participé à la journée de mobilisation du 10 septembre. "Nous n'y avons pas participé simplement parce que les agricultures sont au travail!" et dépendants du rythme saisonnier, a affirmé le président du syndicat, soulignant que "les vendanges ne sont pas terminées, les troupeaux sont toujours à l'estive, les récoltes de maïs arrivent, comme celles des betteraves, et les semis de céréales".

"Nous ne voulions pas être instrumentalisés par la récupération politique autour du mouvement du 10-septembre", a ajouté Arnaud Rousseau.

Interrogé sur ce qu'il attendait de Sébastien Lecornu, Arnaud Rousseau a par ailleurs déclaré : "J'attends de Monsieur Lecornu ce que j'attendais déjà de ses prédécesseurs : une vision et un cap pour apporter des réponses à une agriculture travaillée par le doute, en nous donnant les capacités d'entreprendre, afin de garantir la souveraineté du pays, en particulier sa souveraineté alimentaire".

(Reportage par Dominique Vidalon, version française Florence Loève)