Le supermarché néerlandais Ahold atteint un niveau record, la croissance des ventes dépassant les estimations

Le distributeur Ahold Delhaize AD.AS a affiché mercredi une croissance des ventes plus élevée que prévu au premier trimestre, soutenue par des volumes plus importants aux États-Unis et en Europe, ce qui a permis à ses actions d'atteindre un niveau record.

Aux États-Unis, où le groupe de supermarchés néerlandais réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires, les ventes comparables ont augmenté de 3,1 %, soit plus que les 1,9 % attendus par les analystes, grâce à la croissance des ventes en ligne et en pharmacie.

Ahold, qui possède les chaînes de supermarchés Food Lion et Stop & Shop, a mis en œuvre de nouveaux investissements en matière de prix aux États-Unis, qui ont été accueillis positivement par des clients plus axés sur la valeur dans un environnement incertain, a déclaré le directeur général du groupe, Frans Muller, lors d'un appel avec des analystes.

Lors des négociations avec les fournisseurs, le distributeur a été confronté à une augmentation des demandes d'augmentation des prix, a déclaré la directrice financière Jolanda Poots-Bijl à Reuters, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à des augmentations de prix injustifiées.

"Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils protègent les consommateurs, comme nous le faisons, et qu'ils examinent leurs coûts

Les analystes de Degroof Petercam ont déclaré que grâce à un équilibre cohérent entre la croissance du chiffre d'affaires, les marges, la génération de liquidités et la rémunération des actionnaires, "AD a clairement surpassé le secteur des biens de consommation du Benelux, bien qu'elle opère sur des marchés matures et très compétitifs".

Jefferies a déclaré que le bénéfice de base d'Ahold a dépassé les estimations grâce à l'amélioration des volumes aux États-Unis et en Europe, alors que le groupe gagne des parts de marché, et s'attend à ce que cette tendance se poursuive à Pâques.

L'expansion de l'infrastructure omnicanale et des programmes de fidélisation numériques d'Ahold a permis d'obtenir de "bons résultats dans les deux régions", avec une croissance à deux chiffres dans le commerce de détail en ligne, a déclaré le directeur général du groupe, Frans Muller, dans un communiqué.

Ahold a déclaré que son approche omnicanale, qui intègre les magasins physiques, les applications et les sites web, permet aux acheteurs de dépenser entre 1,5 fois et 3 fois plus sur ses marchés les plus matures.

Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2025, tout en mettant en garde contre un impact potentiel sur les bénéfices dû à la conversion des devises.

Les actions de la société ont augmenté de 6 % pour atteindre un record historique de 38,76 euros.

