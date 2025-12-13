Le Suédois Sobi rachète la biotech américaine Arthrosi pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars afin d'étoffer son portefeuille de produits pour la lutte contre la goutte

(Plus de détails dans le communiqué)

Le fabricant de médicaments Swedish Orphan Biovitrum SOBIV.ST a déclaré samedi qu'il avait accepté d'acquérir la société de biotechnologie américaine Arthrosi Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars afin de renforcer son portefeuille de traitements contre la goutte.

Sobi paiera 950 millions de dollars en espèces et jusqu'à 550 millions de dollars en espèces au titre des étapes cliniques, réglementaires et commerciales, a indiqué la société.

Arthrosi, dont le siège est à San Diego (Californie), développe un traitement expérimental de la goutte qui s'est avéré efficace, lors d'essais de phase intermédiaire, pour obtenir une réduction durable de l'acide urique sérique avec un profil de sécurité bien toléré.

Deux essais de phase avancée sont actuellement en cours et les données sont attendues pour 2026.

La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire causée par une accumulation d'acide urique dans l'organisme, entraînant des douleurs et des gonflements dans les articulations.

"L'acquisition d'Arthrosi nous permet d'élargir notre portefeuille de médicaments contre la goutte grâce à un nouvel actif hautement différencié", a déclaré Guido Oelkers, directeur général de Sobi, dans un communiqué.

Sobi prévoit de financer le paiement initial principalement par la dette, en utilisant les facilités de crédit existantes et une nouvelle ligne de crédit. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, a déclaré Sobi.