 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,00
-0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le succès de Palantir, la coqueluche de l'IA, s'essouffle malgré de solides prévisions de recettes
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails sur les pertes de capitalisation boursière au paragraphe 6)

Palantir Technologies PLTR.O a chuté de plus de 8,3 % dans les échanges de pré-marché mardi, alors qu'une autre solide mise à jour trimestrielle de lasociété n'a pas réussi à prolonger son rallye record, la mettant sur la voie de sa pire perte en une journée depuis la mi-août.

La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché lundi, grâce à l'adoption rapide de l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de données.

L'action de l'entreprise a profité de ses relations étroites avec le gouvernement américain après avoir remporté une série de contrats, y compris l'utilisation des données et de la technologie d'IA de Palantir dans le domaine de la défense.

Ses actions ont augmenté de plus de 170 % depuis le début de l'année, après avoir bondi d'environ 1 000 % au cours des deux dernières années, dépassant nettement les entreprises technologiques, notamment les géants de la Big Tech et de l'IA que sont Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O .

Palantir a émergé comme un favori des particuliers au fil des ans, avec un volume de transactions quotidiennes des particuliers d'environ 302 millions de dollars à la dernière clôture, le troisième plus élevé parmi les actions cotées en bourse aux États-Unis que Vanda Track Research surveille.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la société devrait perdre environ 41 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Palantir se négocie à près de 250 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 33 fois pour Nvidia, le leader des puces d'IA, et 29,92 fois pour Microsoft

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,6000 USD NASDAQ -1,80%
AMAZON.COM
249,6900 USD NASDAQ -1,70%
MICROSOFT
512,9300 USD NASDAQ -0,79%
NVIDIA
203,1299 USD NASDAQ -1,81%
PALANTIR TECHNOLOGIES
192,1307 USD NASDAQ -4,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:26 

    Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

  • Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:25 

    Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.

  • Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:24 

    Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. ... Lire la suite

  • Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )
    Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson
    information fournie par AFP 04.11.2025 15:21 

    Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank