Le succès de Palantir, la coqueluche de l'IA, s'essouffle malgré de solides prévisions de recettes

Palantir Technologies PLTR.O a chuté de plus de 8,3 % dans les échanges de pré-marché mardi, alors qu'une autre solide mise à jour trimestrielle de lasociété n'a pas réussi à prolonger son rallye record, la mettant sur la voie de sa pire perte en une journée depuis la mi-août.

La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché lundi, grâce à l'adoption rapide de l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de données.

L'action de l'entreprise a profité de ses relations étroites avec le gouvernement américain après avoir remporté une série de contrats, y compris l'utilisation des données et de la technologie d'IA de Palantir dans le domaine de la défense.

Ses actions ont augmenté de plus de 170 % depuis le début de l'année, après avoir bondi d'environ 1 000 % au cours des deux dernières années, dépassant nettement les entreprises technologiques, notamment les géants de la Big Tech et de l'IA que sont Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O .

Palantir a émergé comme un favori des particuliers au fil des ans, avec un volume de transactions quotidiennes des particuliers d'environ 302 millions de dollars à la dernière clôture, le troisième plus élevé parmi les actions cotées en bourse aux États-Unis que Vanda Track Research surveille.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la société devrait perdre environ 41 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Palantir se négocie à près de 250 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 33 fois pour Nvidia, le leader des puces d'IA, et 29,92 fois pour Microsoft