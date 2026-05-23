Le Starship V3 amélioré de SpaceX effectue son premier vol d'essai depuis le Texas

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* Ce lancement marque le 12e vol d'essai de la campagne Starship depuis 2023

* La dernière sortie de Starship est suivie de près avant l'introduction en bourse de SpaceX

* Une fusée repensée pour être plus puissante et plus agile

(Nouvelle version avec la fin du vol d'essai et l'amerrissage) par Steve Nesius et Steve Gorman

Vendredi, SpaceX a achevé le 12e vol d'essai sans équipage de son Starship de nouvelle génération, un test à haut risque d'une version récemment mise à niveau du vaisseau spatial, alors que la société de fusées d'Elon Musk s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une introduction en bourse record.

Le premier vol de Starship V3 – conçu pour permettre des lancements plus fréquents de satellites Starlink et pour envoyer de futures missions de la Nasa sur la Lune – a marqué une étape clé pour le véhicule après des mois de retards dans les essais. Le résultat pourrait également influencer la confiance des investisseurs avant l'introduction en bourse de SpaceX le mois prochain, qui devrait être la plus importante de l'histoire.

Starship, dont le développement en tant que vaisseau spatial entièrement réutilisable a coûté plus de 15 milliards de dollars à SpaceX , est essentiel pour atteindre les objectifs de Musk: réduire les coûts de lancement, développer son activité Starlink et poursuivre des ambitions allant de l'exploration de l'espace lointain aux centres de données orbitaux – autant d'éléments pris en compte dans l'évaluation cible de 1 750 milliards de dollars de son introduction en bourse .

SpaceX comptait sur un vol d'essai réussi pour étayer son argument selon lequel Starship, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais lancée, est sur le point d'être commercialisée après des années de revers spectaculaires et de retards de développement. Le test semble avoir atteint la plupart de ses principaux objectifs.

L'imposant véhicule, composé du module d'astronautes Starship (étage supérieur) empilé au sommet d'une fusée d'appoint Super Heavy, a décollé vers 17 h 30 (heure du Centre) vendredi (22 h 30 GMT) depuis les installations de SpaceX à Starbase, au Texas, sur le golfe du Mexique près de Brownsville.

Une retransmission en direct du décollage par SpaceX a montré le vaisseau spatial, haut de plus de 40 étages, s'élevant de la tour de lancement tandis que la grappe de moteurs Raptor du Super Heavy s'animait dans un tourbillon de flammes et de nuages de vapeur et d'échappement.

L'essai s'est achevé environ une heure plus tard lorsque le vaisseau Starship a réussi une rentrée flamboyante dans l'atmosphère terrestre et a amerri dans l'océan Indien, le nez vers le haut comme prévu, sous les acclamations des employés de SpaceX qui s'étaient rassemblés pour suivre la retransmission en direct du vol.

L'étage inférieur Super Heavy est retombé séparément dans le golfe du Mexique environ six minutes après le décollage.

Ce lancement marquait le 12e vol d'essai de Starship pour SpaceX depuis 2023 et le tout premier pour la version V3 tant du vaisseau de croisière que de son propulseur Super Heavy, ainsi que le premier décollage depuis une nouvelle rampe de lancement conçue pour cette fusée plus puissante.

Au cours de sa phase de croisière suborbitale, Starship a largué avec succès, un par un, sa charge utile composée de 20 satellites Starlink factices, ainsi que deux véritables satellites modifiés qui ont scanné le bouclier thermique du vaisseau spatial et transmis des données aux opérateurs au sol pendant la descente du véhicule.

Starship a atteint sa phase de croisière malgré la perte de l'un de ses six moteurs de l'étage supérieur, et les contrôleurs de mission ont choisi de ne pas tenter de rallumage en vol des moteurs avant la rentrée atmosphérique.

Mais le véhicule a bien effectué une manœuvre de rentrée atmosphérique à la toute fin de son vol, ainsi que plusieurs manœuvres aérodynamiques délibérément destinées à soumettre le vaisseau spatial à des contraintes maximales, et Starship a accompli ces manœuvres sans encombre pour sa descente finale contrôlée.