Le soutien de BlackRock aux résolutions environnementales et sociales continue de fondre

BlackRock, la plus grande société de gestion au monde avec 10.645 milliards de dollars d’actifs, a approuvé seulement 4% des résolutions d’actionnaires sur le climat et le capital naturel ou l’impact des entreprises sur des sujets sociaux au cours des assemblées générales qui se sont tenues entre le 1 er juillet 2023 et le 30 juin 2024, soit seulement 20 sur 493.

Il s’agit d’un recul par rapport aux 6,5% de la saison précédente , et d’une chute libre par rapport aux 22% de 2021-2022, montre le rapport du gestionnaire sur ses votes en AG ( The 2023-24 Global Voting Spotlight ) publié mercredi 21 août. C’est aussi moins que le taux de 11% de soutien aux 967 résolutions d’actionnaires (tous thèmes confondus) sur lesquelles BlackRock a été amené à se prononcer.

Comme l’an dernier, cela s’inscrit dans un contexte d’explosion du nombre des résolutions à caractère environnemental et social. Ces dernières ont même dépassé le nombre de celles focalisées sur la gouvernance. Selon BlackRock, le nombre de résolutions d’actionnaires a augmenté d’environ 7%, à 967, cette année. Un phénomène d’inflation qui a touché principalement les Etats-Unis.

Si la quantité augmente, la qualité ne semble pas être au rendez-vous, si l’on en croit le géant de la gestion d’actifs. Il estime que « la majorité [des résolutions] avaient une portée excessive, manquaient de fondement économique ou visaient des résultats qui n'étaient pas susceptibles de promouvoir la valeur actionnariale à long terme ». De plus, « un pourcentage important d’entre elles était axé sur des risques pour lesquels les entreprises avaient déjà pris des mesures, ce qui les rendait redondantes ». L’an dernier, BlackRock avait déjà fait le même constat.

Dans le détail, le groupe a voté contre 292 résolutions sur l’environnement ou le social pour leur manque de fondement économique, contre 148 résolutions qui étaient trop prescriptives et contre 37 redondantes.

Des résolutions anti-ESG

BlackRock tient aussi à préciser qu’aux Etats-Unis, où il a été appelé à voter sur 415 résolutions d’actionnaires sur l’environnement et le social, l’opposition à ces propositions est de plus en plus élevée : elle atteint 75% contre seulement 53% en 2021-2022.

Par ailleurs, le gestionnaire a observé l’apparition d’un plus grand nombre de propositions visant à réduire les efforts déployés par les entreprises pour faire face aux risques matériels liés au développement durable. Le gestionnaire mentionne l’exemple de Coca-Cola, dont un actionnaire a déposé une résolution demandant que le groupe réalise un rapport sur les risques engendrés par les efforts du groupe en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Cette résolution n’a finalement reçu que 2% de soutien. BlackRock souligne avoir voté contre l’ensemble des 88 résolutions demandant à la direction de faire machine arrière en matière de risques matériels liés au développement durable.

Côté gouvernance, BlackRock a soutenu 79 résolutions d’actionnaires, davantage que les 41 de l’année précédente. Les résolutions en faveur desquelles le groupe a voté cherchaient à renforcer les droits des actionnaires minoritaires.

Quoi qu’il en soit, les 967 résolutions d’actionnaires restent une goutte d’eau parmi les 169.200 propositions sur lesquelles BlackRock a dû voter cette année, à l’occasion de plus de 18.300 assemblées générales se tenant dans 67 pays. Le groupe a soutenu 88% des propositions de la direction et 90% des résolutions concernant la réélection des administrateurs. Les inquiétudes concernant l’indépendance ont représenté la première raison d’opposition du gestionnaire. Cela a notamment concerné l’Asie. En Europe, la rémunération des dirigeants a continué à être un thème clé et la raison pour laquelle BlackRock a pu exprimer un vote négatif.

Après BlackRock, Vanguard devrait aussi publier prochainement son rapport sur ses votes en AG. L’an dernier, la tendance était à peu près identique au sein du deuxième gestionnaire d’actifs au monde. Il sera donc intéressant de voir si cela se confirme.

Laurence Marchal