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Le solide premier trimestre de UnitedHealth et l'augmentation de ses prévisions réjouissent Wall Street
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth UNH.N a ouvert la saison des résultats du premier trimestre pour les assureurs avec une forte performance , en augmentant ses prévisions de bénéfices annuels et en dépassant les attentes de Wall Street pour les bénéfices et les revenus trimestriels.

Les résultats positifs ont stimulé les actions du conglomérat, qui a été confronté à une série de revers au cours des deux dernières années, y compris l'augmentation des coûts médicaux, une cyber-attaque à son unité technologique, et le meurtre du chef de son unité d'assurance qui a déclenché une réaction publique contre le secteur.

Voici les réactions des analystes et des investisseurs.

ANN HYNES, ANALYSTE CHEZ MIZUHO

"Nous pensons qu'il s'agit d'un trimestre positif pour UNH. Le point fort du trimestre a été le dépassement de la tendance des coûts médicaux et la forte performance d'Optum Health."

"Bien que les tendances des coûts médicaux restent élevées, elles sont restées conformes aux attentes de la société, ce qui nous conforte dans l'idée que l'accélération des tendances des coûts médicaux a atteint son maximum."

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ APTUS CAPITAL ADVISORS

"Les investisseurs montrent probablement des signes de soulagement ce matin sur le marché des actions UNH. L'action a connu une évolution volatile au cours de ses derniers rapports sur les bénéfices, en grande partie dictée par l'augmentation des coûts médicaux dans son activité Medicare Advantage et les changements de réglementation. Bien que l'action ait été en difficulté pendant la majeure partie de l'année dernière, elle montre actuellement des signes de redressement, ou du moins de stabilité que les investisseurs apprécient."

"Le point fort du rapport a été pour moi les marges."

MICHAEL WIEDERHORN, ANALYSTE CHEZ OPPENHEIMER

"Dans l'ensemble, les résultats ont été solides, UNH semblant prête à revenir à ses méthodes cohérentes d'amélioration et d'augmentation des résultats. Nous nous attendons à ce que l'action soit forte suite à cette publication, ce qui devrait également soutenir le groupe."

LANCE WILKES, ANALYSTE CHEZ BERNSTEIN

"Nous nous attendions à ce que les prévisions soient revues à la hausse cette année, mais nous pensions qu'il était plus probable que le deuxième trimestre soit le premier. Nous supposons que le relèvement anticipé est probablement dû à une meilleure performance de l'AM et peut-être à une amélioration du développement des réserves des sinistres 2025, ce qui suggérerait un meilleur point de départ."

"Les questions clés pour comprendre l'ampleur de la surperformance sur l'ensemble de l'année seront la saisonnalité des résultats liés à l'assurance maladie et le développement de la période précédente."

LISA GILL, ANALYSTE CHEZ J.P.MORGAN

"Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit d'une première étape positive pour UNH... Même si les investisseurs voudront mieux comprendre la cadence et la dynamique en jeu chez Optum, nous pensons que cette impression devrait globalement faire repartir les bénéfices de MCO du bon pied."

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 14:46:04.

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